حي غرب مدينة نصر يناشد أصحاب المحال باستخراج التراخيص خلال المدة المحددة

ناشد حي غرب مدينة نصر بالقاهرة المواطنين من أصحاب المحلات بسرعة التقدم بالمستندات المطلوبة لترخيص النشاط التجاري إلى المركز التكنولوجي بمقر الحي لاستخراج تراخيص المحلات التجارية خلال المدة القانونية المحددة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.

جولات مرورية لمتابعة المحال التجارية

وأشار حي غرب مدينة نصر، في بيان، إلى أنه بناء على توجيهات محافظ القاهرة بشأن تطبيق قانون المحال رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بكل أحياء العاصمة، وجهت المهندسة سحر عكاشة، رئيس حي غرب مدينة نصر، فريق عمل إدارة المحلات للقيام بالجولات المرورية على المحال التجارية بنطاق شوارع الحي لتعريف المواطنين بالقانون الجديد والتيسيرات التي يتيحها لأصحاب المحال التجارية والتي تتيح لهم تقديم المستندات المطلوبة للترخيص بسرعة ويسر، اختصارا للدورة المستندية، وضمان لتحقيق أعلى مستوى من الكفاءة للخدمة المقدمة للمواطنين.

تيسير الإجراءات للمواطنين

وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال في تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون المحال تضمن عددا من الإجراءات للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على تقنين الوضع والحصول على رخصة المحل ومنها خدمة الشباك الواحد توفير للوقت والجهد.