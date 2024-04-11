يعد صيام الستة البيض من شهر شوال من السنن النبوية التي حث عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وذلك وفقا للحديث النبوي الشريف «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال؛ كان كصيام الدهر»، ولذلك يتردد سؤال حول هل يجوز صيام الستة البيض بداية من ثاني أيام عيد الفطر 2024؟

هل يجوز صيام الستة البيض بداية من ثاني أيام عيد الفطر 2024

وحول الإجابة على سؤال هل يجوز صيام الستة البيض بداية من ثاني أيام عيد الفطر 2024، فقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، أنّ من صامها متتابعة بداية من اليوم الثاني من شوال فقد أتى بالأفضل، ومن صامها مجتمعة أو متفرقة في شوال في غير هذه المدة كان آتيًا بأصل السنة ولا حرج عليه وله ثوابها.

فضل صيام الست البيض من شوال

وحول فضل صيام الستة البيض من شوال، فجاء في الحديث النبوي الشريف «مَنْ صَامَ رمضان وسِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ، مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا» رواه ابن ماجه.