«قبل ما تشتري».. ما العيار المستخدم في صناعة الذهب الإيطالي؟

عندما يبحث محبو المجوهرات عن قطعةٍ مميزةٍ، يبرز اسم الذهب الإيطالي كعلامةٍ على الجودة والجمال، إذ يُعرف بتصاميمه الأنيقة ودقته الفائقة، ويعود تاريخ صناعة الذهب في إيطاليا إلى عصور قديمة، إذ كانت إيطاليا واحدة من أوائل الدول التي بدأت في استخدام الذهب في صناعة المجوهرات والحلي.

إيطاليا من أبرز الدول في صناعة الذهب عالميًا

وحتى اليوم، تعتبر إيطاليا واحدة من أبرز الدول في صناعة الذهب عالميًا، إذ تستمر الحرفية والتقنية الإيطالية في إنتاج قطع الذهب ذات الجودة العالية والتصاميم الأنيقة التي تحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم، وفق ما ذكرته مؤسسة «سانكري» العاملة في تقارير الذهب.

وتجمع صناعة الذهب في إيطاليا تجمع بين الحرفية التقليدية والتقنيات الحديثة، وذلك من خلال استخدام التقنيات التقليدية مثل الصب والتقطيع اليدوي، والتطبيقات الحديثة مثل التصميم بمساعدة الحاسوب والطباعة ثلاثية الأبعاد، تبرز صناعة الذهب الإيطالية بدقتها وابتكاره، وتتميز بجودة عالية ومعايير صارمة، مع الحفاظ على التوازن بين الحرفية التقليدية والتطور التقني.

تصميمات كلاسيكية وعصرية بجودة عالية

وتتنوع التصميمات في الذهب الإيطالي من الكلاسيكية إلى العصرية، وتشمل أشكالًا هندسية متقنة وتفاصيل دقيقة تضفي جمالاً فريدًا على كل قطعة، كما يتميز الذهب الإيطالي بتنوع الأنماط، بما في ذلك الأساور المعقدة، والخواتم الزخرفية، والقلائد الفاخرة، والأقراط الأنيقة.

ويتميز الذهب الإيطالي بجودته العالية ومتانته، مما يجعله محط ثقة المستهلكين ومحبي المجوهرات على مستوى العالم، إذ يتم اختيار المواد الخام بعناية فائقة، ويتم اتباع معايير صارمة في عملية التصنيع لضمان الحصول على منتج نهائي يتمتع بأعلى مستويات الجودة.

كما يتمّ استخدام الذهب الإيطالي في صناعة الساعات الفاخرة، إذ يُعتبر علامة على الجودة والتميز، وبفضل هذه التطبيقات المتعددة، يظل الذهب الإيطالي مرغوباً ومحبوباً في جميع أنحاء العالم.

العيار المستخدم في الذهب الإيطالي

ويتميز الذهب الإيطالي بالتركيز على استخدام عيارات عالية الجودة لضمان قيمة وجودة المنتجات، وعادةً ما يتم استخدام عيار 18، ويُعتبر الذهب عيار 18 قيراطًا الأكثر شيوعًا في الصناعة، والذي يتكون من 75% من الذهب النقي والباقي من سبائك مثل الفضة والنحاس لزيادة قوة ومتانة القطعة، بينما توجد في مصر أعيرة مختلفة مثل المشغولات عيار 21 و18 و14.