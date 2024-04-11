محافظ القاهرة: لم نتلق أي شكاوى من نقص الخدمات في أول وثاني أيام العيد

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة القاهرة، وغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومديريات الخدمات، لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى من نقص الخدمات خلال أول وثان أيام عيد الفطر.

خدمات المواطنين

وأشار محافظ القاهرة إلى أن مركز الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة، وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة ، كما جرى ربطهما بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة، مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496 و114 للإبلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى

وأكد محافظ القاهرة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكل الأحياء ومديريات الخدمات، وإلغاء الإجازات طوال أيام عيد الفطر، مع تواجد كل القيادات التنفيذية التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين على مستوى المحافظة في مواقعها، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات تسير بصورة منتظمة، مع انتظام عمل المخابز، ومنافذ السلع الغذائية، وتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين.

وأضاف محافظ القاهرة أن المحافظة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، كما جرى تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الاستغلال واحتكار السلع، والمرور الدورى على المخابز لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المشتركة بين مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين للمرور على منافذ البيع.