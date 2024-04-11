سعر اليورو مقابل الجنيه المصري ثاني أيام العيد

حافظ اليورو على ثباته أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 11-4-2024، إذ بلغ سعره في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء، وفقًا لآخر تحديث على موقع البنك الرسمي.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وخلال السطور التالية، توضح «الوطن»، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وفق التحديث الأخير المُعلن من جانب مواقع البنوك الرسمية.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في البنك المركزي المصري 51.58 جنيه للبيع، و51.46 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر اليورو اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

ووصل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك مصر 51.64 جنيه للبيع، و51.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك cib

وبلغ سعر اليورو في بنك cib اليوم الخميس 51.62 جنيه للبيع، و51.39 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

ووصل سعر اليورو اليوم الخميس في بنك القاهرة 51.37 جنيه للبيع، و51.01 جنيه للشراء.