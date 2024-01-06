«برمون عيد الميلاد».. أسقف سيدني يوضح طقوسه والأكلة الممنوعة فيه

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم بـ«برمون» عيد الميلاد لليوم الثاني، والبرمون هو طقس كنسي تستعد من خلاله الكنيسة لاستقبال ميلاد المسيح.

طقس برمون الميلاد

وأوضح الأنبا دانييل، أسقف سيدني، طقس الكنيسة القبطية خلال الاحتفال بـ«برمون الميلاد» عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» موضحا أن البرمون تتراوح مدته من يوم إلى 3 أيام قبل يوم 7 يناير وجاء برمون الميلاد 2024 يومي الجمعة 5 يناير والسبت 6 يناير.

وأضاف أسقف سيدني، أنه ليس مسموحا بأكل السمك في أيام البرمون، كما تعاد قراءة قراءات يوم 28 كيهك في كل أيام البرمون ويقرأ السنكسار كما هو، وتصلى مزامير الثالثة حتى النوم في قداس الأيام.

وتابع أسقف سيدني، أما عن يوم السبت والأحد فتصلى مزامير الثالثة والسادسة فقط، وباقي السواعي قبل تسبحة عشية العيد، وتقال قسمة صوم الميلاد.

التوزيع يقال بالطريقة السنوي، ويرتل الشمامسة مديحة: «أنا أول كلامي أصيح السلام»، بالإضافة إلى التسبحة والألحان والإبصاليات والذكصولوجيات الخاصة بالبرامون وبالطقس والنغمة السنوية.

ولفت إلى أن كلمة «برمون» هي كلمة يوناينة الأصل تعني خلف العادة، حيث تصوم خلاله الكنيسة صوم انقطاعي على غير العادة حيث صوم الميلاد، ويمنع أكل السمك حيث يعد البرمون من أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة، ووضعته الكنيسة للاستعداد لميلاد المسيح.