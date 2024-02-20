من الإعدام إلى الحياة.. طبيب بيطري ينقذ حياة أضخم حصان في مصر

قال الدكتور حاتم ستين، إنه يعشق الخيل منذ طفولته، وواجهته صعوبات كثيرة في تكمله مشواره كطبيب بيطري في مجال الخيل، كاشفًا عن أضخم حصان في مصر لديه يدعى «أبو الهول».

قصة الدكتور حاتم ستين مع أبو الهول

وتابع خلال لقاء ببرنامج «برة الغابة»، المذاع على «تلفزيون الوطن»، وتقدمه نهى الجوهري: «أبو الهول كانوا عاوزين يعدموه عشان حالته كانت صعبة وميؤوس منه، وروحت اشتريته، خاصة إني كنت بعالجه من فترة، وكان عندي إيمان قوي من عند ربنا إنه هيمشي على رجليه تاني، مش عاوزه يرجع حصان رياضي من تاني، لكن هدفي يرجع يعيش ويمشي، وسبحان الله بقى بيمشي تاني بس رجله في انعواج بسيط لكن بيجري عادي ومبسوط، وأضخم حصان في مصر تقريبًا».

وأشار إلى أن ظهر الحصان «أبو الهول» أعلى من طوله، فهو حصان فروسية من سلالة قوية للغاية، فهي سلالة هولندية، مردفًا: «السايس اللي كان عنده الحصان كانوا هيعدموه بشكل رحيم عشان رجله مش نافعة، فقررت شراءه، ورجع يمشي على رجله تاني، قعدت سنة أعالج فيه، وعمري ما يأست وبقى صديقي».