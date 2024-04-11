سعر البيض اليوم الخميس 11-4-2024 في مصر

يعد البيض من أهم السلع الغذائية الأساسية على مائدة المصريين، لذا تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر البيض اليوم الخميس 11-4-2024 في الأسواق المختلفة.

سعر البيض اليوم

سجل سعر البيض الأبيض اليوم الأحد 130 جنيهًا لكرتونة البيض الأبيض في المزرعة على أن يباع للمستهلك بـ140 لـ150 جنيهًا، وفق لإعلان مجلس الوزراء لمبادرة خفض الأسعار.

أسعار البيض الأحمر

سجل سعر البيض الأحمر اليوم 5.8 جنيه للبيضة الواحدة، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار البیض البلدي

سجل سعر البيضة البلدي اليوم الأحد 6.39 جنيه «سعر بيع للمستهلك».

سعر كرتونة البیض الیوم

فيما سجلت كرتونة البيض الأحمر اليوم الأحد 167 جنيهًا «سعر بيع للمستهلك»، كما سجلت كرتونة البيض البلدي اليوم 174 جنيهًا «سعر بيع للمستهلك».

سعر الدواجن اليوم في المزرعة وللمستهلك

وبالنسبة لسعر الدواجن اليوم، جاء سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم في المزرعة بـ85 جنيهًا، وللمستهلك بـ95 جنيهًا، فيما جاءت الفراخ البلدي بـ102 جنيه في المزرعة، والكيلو بـ125 جنيهًا للمستهلك، وسعر كيلو الفراخ البانيه بـ 215 جنيهًا.