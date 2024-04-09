سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 9-4-2024 في مصر.. البلدي بـ163 جنيها

شهد سعر طبق البيض اليوم للمستهلك في مصر داخل الأسواق والمحال، استقرارًا ملحوظًا، إذ سجل متوسط سعر طبق البيض الأبيض 160 جنيهًا للمستهلك، كما سجل متوسط سعر طبق البيض الأحمر 162 جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم للمستهلك 169 جنيهًا، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من جانب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، الصادرة عن مجلس الوزراء المصري.

سعر طبق البيض اليوم للمستهلك

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، سعر طبق البيض اليوم الثلاثاء 9-4-2024، في المزارع وبورصة البيض والأسواق، بالإضافة إلى أسعار البط.

أسعار البيض اليوم في مصر

وأوضحت بيانات بورصة الدواجن، أنَّ أسعار البيض مستقرة بالنسبة لطبق البيض الأبيض والأحمر، كما استقر السعر بالنسبة لطبق البيض البلدي، فيما يتراوح سعر طبق البيض الأبيض ما بين 155 إلى 157 جنيهًا، كما يتراوح سعر طبق البيض البلدي، ما بين 162 إلى 163 جنيهًا، وسعر طبق البيض الأحمر يتراوح ما بين 155 إلى 159 جنيهًا في المزرعة.

أسعار البط اليوم في بورصة الدواجن

وبحسب بيانات بورصة الدواجن تراجع أسعار البط، سعر البط المسكوفي عمر يوم واحد يتراوح ما بين 37 إلى 38 جنيهًا، فيما يتراوح سعر البط الفرنساوي ما بين 9 إلى 10 جنيهات.