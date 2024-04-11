إيكونومست: المسافرون ينفقون 1.5 تريليون دولار أمريكي على الرحلات الفاخرة

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال الصادر عن صحيفة «ذي إيكونوميست» (The Economist)، بعنوان «الفنادق الفاخرة تمر بلحظة مجيدة.

تزايد عدد المليونيرات يزيد زخم صناعة الفنادق الفاخرة

ولفت معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» إلى أنّ صناعة الفنادق الفاخرة تشهد طفرة كبيرة، وتتوقع شركة التحليلات «Grand View Research»، أن ينفق المسافرون 1.5 تريليون دولار أمريكي على الرحلات الفاخرة هذا العام، وهو ما يعود تقريبًا إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19.

وبحلول عام 2030، ربما قد يصل المبلغ إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي، وسيتم استخدام جزء كبير من ذلك في أماكن الإقامة، فيما يمكن أن يصل عدد الغرف الفاخرة المتاحة إلى 1.9 مليون، ارتفاعًا عن 1.6 مليون في العام الماضي؛ وذلك وفقًا لشركة التحليلات «CoStar»، ومع ذلك، يواجه أصحاب الفنادق صعوبة في مواكبة الطلب.

أحد الأسباب وراء تلك الطفرة هو أن هناك المزيد من المنفقين الكبار، والذين يزدادون ثراء، وفي عام 2012 كان لدى العالم 29 مليون مليونير، وفقًا لبنك «يو بي إس» (ubs).

وبحلول عام 2022 تضاعف هذا الرقم ليصل إلى نحو 60 مليونًا، تجاوزت الثروة الجماعية لهؤلاء الأفراد 200 تريليون دولار، وينحدر كثيرون آخرون الآن من أماكن تعد ذات دخل متوسط أو حتى فقيرة.

تضاعف عدد أصحاب الملايين في البرازيل

ومن المتوقع أن يتضاعف عدد أصحاب الملايين في البرازيل بحلول عام 2027، ليصل إلى ما يقرب من 800 ألف، بحلول عام 2028، ومن المتوقع أن تستقبل الهند 7000 شخص آخرين تبلغ ثرواتهم الصافية 30 مليون دولار أو أكثر، بالإضافة إلى 13 ألف شخص في عام 2023.