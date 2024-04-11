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«طب بنها» توقع اتفاقية تعاون مع جامعتي شيان الطبية وشمال غرب الصين

كتب:

حسن صالح
10:40 م | الخميس 11 أبريل 2024
بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والصين

بروتوكول تعاون بين جامعة بنها والصين

وقع الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشري، اتفاقية تعاون مع جامعة شيان الطبية وجامعة شمال غرب الصين، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

الانفتاح على جامعات العالم 

يأتي ذلك في إطار سياسة جامعة بنها نحو الانفتاح على جامعات العالم المرموقة بالتخصصات العلمية المختلفة لتعزيز ملف تدويل الجامعة، وتطبيقا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن أحد محاورها الأساسية المرجعية الدولية.

تبادل التعاون مع المجالات الأكاديمية

وقال الدكتور محمد الأشهب، إن الهدف من الاتفاقيتين هو التعاون في المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك، وتبادل زيارات المتخصصين من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب لمنتسبي الجامعتين بالمؤسسات الطبية لكلا الجامعتين.

الجديد بالذكر أن جامعة بنها ضمن أعضاء تحالف جامعات طريق الحرير وعضو المكتب التنفيذي للتحالف منذ عام 2015، وتربطها مع العديد من الجامعات الصينية مذكرات تفاهم وعلاقات استراتيجية.

وتأسست جامعة شمال غرب الصين بمقاطعة شنشي عام 1902، وهي واحدة من أقدم الجامعات في الصين، وتشتهر بتميزها الأكاديمي وإنجازاتها البحثية، كما أن جامعة شيان الطبية، تأسست عام 1951 ولها أكثر من حرم جامعي والعديد من المستشفيات الجامعية التي تغطي كافة التخصصات الطبية.

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