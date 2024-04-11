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دراما المتحدة

رانيا يوسف: مبهورة بالحشاشين وجودر.. وشخصية ياسمين في بقينا اتنين شبهي

كتب:

محمد عزالدين
08:30 م | الخميس 11 أبريل 2024
رانيا يوسف

رانيا يوسف

عبرت الفنانة رانيا يوسف عن سعادتها وفخرها بإنتاجات الشركة المتحدة، وبما جرى تقديمه من أعمال درامية خلال موسم رمضان 2024، لافتة إلى أنها شاهدت الكثير من الأعمال، أبرزها الحشاشين وجودر، قائلة: «الحشاشين وجودر رائعين ومبهرين، والشباب فيهما رائع».

وأضافت رانيا يوسف، خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، أن فكرة تقديم مسلسلات الـ15 حلقة فرصة لكي يشاهد الجمهور الكثير من الأعمال، وظهور نجوم كثيرين، لافتة إلى أن فرصة المسلسلات الاجتماعية أقوى خارج موسم رمضان.

وعن دورها في مسلسل بقينا اتنين، قالت: «شخصية ياسمين في المسلسل شبهي، وشايلة مسؤولية البيت والعيال، والست هي اللي بتشيل التفاصيل كلها، والراجل بيشتغل ويتعب، لكن معندوش تفاصيل الستات والحياة اليومية، وهي مهتمة بالبيت والأبناء والستات شايلين شيلة محترمة إلى جانب الشغل بكل مشاكله ومسئولياته».

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