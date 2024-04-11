فوائد بطارخ الرنجة.. 10 أمور غير متوقعة لجسمك عند تناولها

بطارخ الرنجة، بنوعيها، من أشهى الأكلات التي يفضلها الكثيرون، لمذاقها الفريد الذي يختلف عن مذاق الرنجة نفسها، فهي من الأكلات المميزة التي يقبل عليها الكثيرون، خاصةً في أيام عيد الفطر.

فوائد بطارخ الرنجة

وعلى الرغم من التحذيرات من تناول الأسماك المملحة، إلا أن بطارخ الرنجة من الأكلات التي لها فوائد عالية، خاصة أنها غنية بالفيتامينات والمركبات المفيدة.

طبيب توضح فوائد بطارخ الرنجة

وأكدت الدكتور مروة شعير، أستاذ التغذية العلاجية، لـ«الوطن» أن البطارخ الموجودة في الأسماك، ومنها الرنجة تحتوي على العديد من الفوائد، على رأسها:

- غنية بـ السيلينيوم، وفيتامين ب، وفيتامين د، والماغنيسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

- تحافظ بطارخ الرنجة، على صحة القلب لدى الإنسان.

- تساعد على تقليل أعراض التهاب المفاصل.

- تعزز صحة العين.

- تكافح علامات الشيخوخة.

- تساعد على انخفاض خطر متلازمة التمثيل الغذائي.

- تحسن وظائف الأعصاب.

- تساهم في علاج الالتهابات.

فوائد بطارخ الرنجة

وأشار الموقع الرسمي للمركز الصحي الجديد «body achee scape» إلى فوائد بطارخ الرنجة، والتي جاءت على النحو التالي:

1. تحسين البصر

العناية بصحة العين أمر مهم للغاية، إذ يمكن لزيت السمك أن يساعد في صحة العين وهو أمر مهم، يجب القيام به منذ سن مبكرة.

2. يساعد في علاج فقر الدم

تساعد فوائد بيض السمك على علاج فقر الدم في الجسم، لذا حاول تناوله.

3. الحفاظ على ضغط الدم المستمر

يحافظ تناول بيض الأسماك على تنظيم ضغط الدم في الجسم، ويعد تناول مكملات زيت السمك أيضًا بديلاً جيدًا لتناول بيض السمك لتحسين صحة القلب، كما هو الحال مع تناول الأسماك بانتظام.

4. سرطان الثدي

تلعب أحماض أوميجا 3 الدهنية دورًا في الوقاية من سرطان الثدي، إذ أظهرت الدراسات أن أحماض أوميجا 3 الدهنية يمكن أن تقلل بشكل فعال من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

5. الوقاية من مرض الزهايمر

الأحماض الدهنية الموجودة في بيض السمك يمكن أن تساهم في الصحة العقلية والوظيفة الإدراكية وصحة الدماغ، إذ تشير الأبحاث إلى أنها قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب.

6. صحة العظام والأسنان

تحتوي الأسماك وبيضها على كميات صغيرة من الكالسيوم، وهو أمر ضروري لصحة الأسنان والعظام، وتشير بعض الأبحاث إلى أن الفيتامينات والكالسيوم مفيدة لصحة العظام والأسنان، لهذا السبب يعتبر بيض السمك مصدرًا ممتازًا للكالسيوم والفيتامينات لصحة العظام.

7. صحة القلب

يمكن أن يساعد وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية في بطارخ السمك في خفض مستويات الكوليسترول الضارة، إلى جانب تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام وتجنب أمراض القلب.

8. سرطان القولون

يمكن الوقاية من سرطان القولون عن طريق تناول بيض السمك تدريجيا، لتلبية احتياجات الجسم.

9. سرطان البروستاتا

يمكن الوقاية من سرطان البروستاتا عن طريق تناول بيض السمك بانتظام لعلاجه، وأيضا لمنع حدوث سرطان البروستاتا.

10. تعزيز المناعة

العناصر الغذائية الموجودة في بطارخ السمك مفيدة للغاية في تقوية جهاز المناعة، ما يساعد في الوقاية، ومقاومة العديد من الأمراض.