انخفاض أسعار الشاي بنسبة 15% منذ بداية العام.. تفاصيل

انخفض الشاي بمقدار 0.47 دولار أمريكي/ كيلوجرام أو 15.06% منذ بداية عام 2024، وفقًا للتداول على عقد الفرق (CFD)، الذي يتتبع السوق القياسي لهذه السلعة.

توقعات سعر الشاي

ومن المتوقع أن يتم تداول الشاي بسعر 1.87 دولار أمريكي/ كيلوجرام بحلول نهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics)، على أن يتم تداوله عند 1.59 خلال 12 شهرًا.

أعلى مستوى للشاي على الإطلاق

تاريخيًا، وصل سعر الشاي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو 5.33 دولار في ديسمبر من عام 2009.

الشاي هو الثاني الأكثر استهلاكًا في العالم

يذكر أن مشروب الشاي هو الثاني الأكثر استهلاكًا في العالم، بعد الماء، وأكبر منتجي ومصدري الشاي هم الصين والهند وكينيا وسريلانكا، حيث يمثلون حوالي 75% من الإنتاج العالمي، ولا توجد عقود آجلة دولية للشاي، بحسب مزود البيانات الاقتصادية (Trading Economics(.