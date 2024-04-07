طريقة عمل كعك الشاي.. «زي المحلات وبأقل التكاليف»

الكعك من المخبوزات اللذيذة التي يحبها ملايين المصريين، إذ أن تناوله مع الشاي بعد صلاة العيد أصبح عادة أساسية اعتادت مئات البيوت المصرية عليها، ومع اقتراب دخول عيد الفطر علينا، تبحث العديد من ربات البيوت عن وصفة جديدة لعمله في البيت بأقل التكاليف وبمكونات بسيطة.

وفي التقرير التالي، نستعرض طريقة عمل كعك الشاي في البيت، وفقا لـ«سي بي سي سفرة».

طريقة عمل كعك الشاي

المكونات:

- كيلو دقيق أبيض.

- نصف كوب ماء.

- 2 ملعقة كبيرة رائحة كحك.

- ملبن.

- نصف كيلو سمنة.

- ملعقة كبيرة خميرة فورية.

- رشة ملح.

- نصف كوب حليب.

- معلقة كبيرة سكر.

- 2 ملعقة كبيرة سمسم أبيض.

طريقة عمل كعك الشاي

طريقة التحضير:

- ننخل الدقيق في طبق كبير.

- نضيف الملح والبيكينج بورد ونخلطهم معا جيدا.

- نضع السمنة والسكر وريحة الكحك ونخلطهم مع الدقيق.

- نضيف بعض الماء الدافئ مع الخميرة تدريجيا ونقوم بعجنهم حتى تصبح العجينة متماسكة.

- نغطي العجينة ونتركها جانبا لمدة 230 دقيقة لكي تختمر.

- نقسم العجينة غلى كرات متساوية الحجم، ثم نفرد كل كرة منهم ونرشها بالدقيق.

- نخلط الملبن مع السمن والسمسم في وعاء، ثم نضع معلقة من الحشو في كرات الكعك.

- نغلق العجينة ونقوم بتشكيلها على شكل كرات.

- نقوم بتزيين الكعك بالنقوش.

- نسخن الفرن على درجة حرارة 170 مئوية.

- يوضع الكعك في صينية.

- نخبز الكعك في الفرن لمدة من 20 إلى 25 دقيقة حتى يأخذ اللون الذهبي.

تكات للتقديم

- يفضل استخدام سمنة بلدي.

- المكون الأساسي المسؤول عن نعومة الكعك هو الماء، فكلما قل كان الكحك ناعما ومقرمشا.

- ينصح بخبز العجين في درجة حرارة مناسبة حتى لا يحترق.

- يمكن إضافة معلقة نشا على الدقيق (اختياري).