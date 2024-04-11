«النقل» تكشف التجهيزات النهائية لمحطة بولاق الدكرور (صور)

نشرت وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، مجموعة من الصور التي توثق الانتهاء من تنفيذ محطة بولاق الدكرور، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو «3C».

التشطيبات النهائية للمحطة

أظهرت الصور، التشطيبات النهائية للمحطة كالرصيف وتركيب «يافطات» تحمل اسم «بولاق الدكرور»، ومقاعد على الرصيف من الاتجاهين، وشاشات عرض تفصيلية بالمحطة، لتوضيح مسار الخط للركاب.

كما ترصد الصور، الغرف الفنية وغرف التذاكر، و«يافطات» تحمل أسماء المناطق التي تخدمها المحطة، مثل شارع ترعة الزمر وشارع الشريف، وشارع ترعة زنين، ومكتب صحة بولاق الدكرور 2، باللغتين العربية والإنجليزية.

جهزت الهيئة القومية للأنفاق، المحطة بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، فمن المقرر أن تكون المحطة مكيفة بالكامل، وتشتمل على التقنيات الحديثة في المراقبة والأمان، وقريبًا سيتم الافتتاح.

مسار الجزء الثالث

يمتد الجزء الثالث من المرحلة بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطات 3 محطات نفقية، ومحطة بولاق، ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.