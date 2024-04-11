«بيمثل وهو سايب إيده».. محمد علي رزق يخطف قلوب الجمهور بشخصيته في صيد العقارب

«إن الله يغفر الذنوب جميعًا.. جميعًا يا عيشة.. ربنا لما بيقفل في وشنا بيبان الناس، مش بيبقى زعلان مننا ولا حاجة، معاذ الله، هو بس بيبقى عايزنا نروح نخبط على بابه هو».. بهذه الكلمات والكثير مثلها خطف الفنان محمد علي رزق قلوب جمهوره ومتابعيه في مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، الذي جسد به شخصية الشيخ مصطفى ضرغام.

شخصية الشيخ مصطفى ضرغام في صيد العقارب

وتميزت شخصية الشيخ مصطفى ضرغام التي قدمها الفنان محمد علي رزق في مسلسل صيد العقارب بتديُنها المعتدل وقربها من الله ومعرفتها الواسعة بصفاته وحِكمته من وراء الأمور، إلى جانب حُبها الكبير للناس وتعاملها مع المُخطئ على أنه ضحية للشيطان لا مجرمًا وبالتالي يحتاج مِمَن حوله للرحمة والحب والمساعدة والتشجيع لإعانته على إصلاح أموره وتقويم سبله في الحياة، إلى جانب تميزها أيضًا بترديدها الدائم لكلمات الشكر والحب والعطف لكل مَن حولها، لتأتي الشخصية في النهاية بمزيج رائع من الطيبة والرحمة والحب والحِكمة والتقوى والتدين المُعتدل، ما جعلها تخطف قلوب المتابعين وتأسرها.

إبداع كبير من الفنان محمد علي رزق

وبعيدًا عن صفات شخصية الشيخ مصطفى ضرغام وجمالها، فقد أبدع الفنان محمد علي رزق في لعب هذه الشخصية، بِما تعانيه من إعاقة حركية وصعوبة في الكلام؛ إذ أتت حركاته بالكامل في غاية الدقة والإتقان وأتت كلماته وكأنها مُغَمسةٌ في العسل وسط تلعثُمه الواضح في الحديث، وفي نهاية كل مشهد له ينتظرالجمهور كلماته المعتادة «استنى يا سيدي، خد حَلي بُقك»، التي يقولها مصحوبة بابتسامة واسعة بريئة وهو يُخرج الحلوى من جيبه يُعطيها لمَن يقف أمامه.

وكنتيجة طبيعية لكل هذا الإبداع وهذه الوجبة الدسمة من الحب والرحمة والخير التي قدمتها شخصية الشيخ مصطفى ضرغام، لاقى الفنان محمد علي رزق إشادة واسعة جدًا من جمهوره ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين راحوا يهنئونه بالنجاح الكبير الذي حققه، ويأكدون على موهبته الكبيرة وما ينتظره من نجاحٍ ضخم خلال السنوات القادمة.

إشادة واسعة من الجمهور

وكتب أحد رواد موقع «فيسبوك» موجهًا حديثه للفنان محمد علي رزق: «والله العظيم تستحق كل الخير، أنت عملت دور عظيم السنة دي، ربنا يوفقك في اللي جاي بإذن الله»، وكتب آخر: «برغم إني مش متابع مسلسلات، بس شفت لقطات لدورك في المسلسل وبجد أنت رائع، مفيش افتعال، بتمثل وأنت سايب إيديك زى ما بيقولوا وحقيقي الإبداع له ناسه»، وكتب ثالث: «بجد عملت دور صعب وكنت مُقنع فيه جدًا ما فيهوش ولا غلطة، من طريقة الكلام وطريقة المشي وطريقة القعدة، وفوق كل ده نقاء القلب الطاهر وده مش بيتمثل ده نابع من داخلك».