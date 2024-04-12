إنقاذ 3 صيادين من المحيط الهادئ بسبب حيلة ذكية.. «السر في سعف النخيل»

لجأ 3 صيادين لحيلة ذكية للاستغاثة بعدما تقطعت بهم السبل بجزيرة مرجانية نائية بالمحيط الهادئ، حيث كتبوا كلمة المساعدة «help» على الرمال باستخدام سعف نخيل عملاقة.

رصد رسالتهم من الجو

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فان طاقم من سفينة خفر السواحل الأمريكية أوليفر هنري ، نجح في انقاذهم من جزيرة بيكيلوت المرجانية، وهي جزء من ولايات ميكرونيزيا الموحدة ، إلى بر الأمان يوم الثلاثاء بعد أن تم رصد رسالتهم من الجو.

وفي تطور غير عادي، تبين أن أحد أعضاء فريق الإنقاذ التابع لخفر السواحل الذي ذهب إلى الشاطئ لإنقاذهم هو قريب لهم، وهو ابن عم لشخص منهم يحمل نفس الاسم الأخير، وقادر على التحدث بلغتهم المحلية.

وكان الثلاثة وهم في الأربعينيات من العمر، في عداد المفقودين منذ فشلهم في العودة من رحلة صيد عيد الفصح يوم الأحد على متن مركبهم الذي يبلغ طوله 6 أمتار، ونجوا من خلال تناول جوز الهند، حسبما أخبروا رجال الإنقاذ.

وقال مسؤولو خفر السواحل إنه لولا رسالتهم من سعف النخيل، ربما لم يتم العثور على الرجال.

خرجوا في عيد الفصح للصيد

وكانت عملية البحث جارية بالفعل بعد أن أبلغ أقاربهم السلطات أن الرجال انطلقوا في رحلة صيد من جزيرة بولووات المرجانية، على بعد حوالي 115 ميلاً من المكان الذي تم إنقاذهم فيه، لكنهم لم يعودوا، وكانت سفينتهم، وهي مركب شراعي صغير تقليدي، تحتوي على محرك خارجي واحد فقط.

وأطلق مركز الإنقاذ الفرعي المشترك التابع لخفر السواحل في غوام عملية بحث جوي على مساحة تزيد عن 78 ألف ميل بحري مربع، لكن سوء الأحوال الجوية أعاقها.

وتم رصد رسالة المساعدة في النهاية بواسطة طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية من طراز P-8A متمركزة في أوكيناوا باليابان، وقام طاقم طائرة تابعة لخفر السواحل بإسقاط حزمة مساعدات فيها راديو وطعام على الجزيرة.

وأفاد الرجال أنهم كانوا بصحة جيدة وكانوا يأكلون جوز الهند ويشربون من بئر للمياه العذبة في الجزيرة المرجانية، وهي نقطة توقف عرضية للصيادين.

أخبره الرجال أن مركبهم الصغير قد غمرته الأمواج الهائجة وأن المحرك الخارجي أصبح مشبعًا بالمياه، لذلك جدفوا إلى الجزيرة المرجانية.

بيكيلوت هي جزيرة مرجانية صغيرة ونائية تبلغ مساحتها 31 فدانًا فقط، وتبعد أكثر من 400 ميل جنوب شرق غوام، وشهدت عملية إنقاذ مماثلة تقريبًا قبل أربع سنوات عندما نفد الوقود من ثلاثة بحارة وانجرفوا إلى الجزيرة المرجانية كلمة بسعف النخيل، تم رصد رسالتهم من طائرة إعادة تزويد بالوقود تابعة للقوات الجوية الأمريكية وتم استعادتها بعد عدة أيام بواسطة زورق دورية ميكرونيزي.