بينها رسوب الأطفال والأمراض المعدية.. القانون يحدد أسباب سقوط الحضانة عن الأم

تعتبر حضانة الطفل بعد الانفصال واحدة من الأمور التي تشغل بال العديد من المواطنين، وتناول قانون الأحوال الشخصية في طياته هذا الأمر، وحدد الأشخاص التي يحق لها الحصول على حضانة الطفل، كما أن القانون حدد بعض الحالات التي تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم.

سقوط الحضانة عن الأم

قالت رانيا يحيى عضو المجلس القومي للمرأة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فهناك بعض الحالات إذا ثبت وجودها تؤدي إلى سقوط الحضانة عن الأم، وذلك وفقا لما جاء في المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ومن الحالات التي تسقط الحضانة عن الأم وفقا لقانون الأحوال الشخصية هي أن تكون مصابة بمرض معد ووجود احتمالية تعرض الأطفال للإصابة به ويمنع الأم من رعاية الصغار بالشكل السليم، وتسقط أيضا إذا رسب الأطفال في الدراسة نتيجة إهمال الأم، والامتناع عن الذهاب لموعد الرؤية.

ولفتت إلى أن قانون الأحوال الشخصية يُسقط الحضانة عن الأم حال عدم امتلاكها للأهلية الكاملة، أي أن تكون مصابة بمرض نفسي أو عقلي يمنعها من رعاية الصغار، وهي ليست الحالة الوحيدة، فمنها أيضا أن تتكون الأم تتعاطى المواد المخدرة أو تورطها في قضية مخلة بالآداب، هذا بالإضافة إلى زواجها من شخص أجنبي لا يعرفه الأطفال. وقالت عضو القومي للمرأة، أنه حال امتناع الأم عن السماح للأب برؤية الأطفال في المواعيد المحددة للزيارة، حيث أن الامتناع عن الذهاب في موعد الرؤية لمدة 3 مرات متتالية دون عذر يؤدي لسقوط الحضانة، كما أكدت أنه في حال سقوط الحضانة عن الأم لا يسقط حقها في رؤية الصغار.