دعاء فجر أول جمعة من شوال.. ردده الآن

دعاء فجر أول جمعة في شوال أمر مهم للمسلمين، إذ يعد حلقة الوصل بين العبد وربه ليناجيه بها ويطلب في جوف الليل ما يشاء من الله من مغفرة ورحمة وشفاء من المرض، كما خص الله يوم الجمعة بعديد من الفضائل، ومن أبرزها أنه يوجد فيه ساعة استجابة للدعاء، وعلى المسلم أن يستغل هذا اليوم العظيم في الدعاء.

دعاء فجر أول جمعة في شوال

وحول دعاء فجر أول جمعة من شوال فقد نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدد من الأدعية التي يمكن ترديدها في فجر هذا اليوم وعلى سبيل المثال يمكن ترديد:

- اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وانقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة ونور قلوبنا وقبورنا، وأعذنا من الشر كله واجمع لنا الخير كله يا أكرم من سئل وأجود من أعطى يا رب العالمين .

- اللهم إنا نسألك عيشةً نقية، وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح، اللهم أعطنا من الرزق أجمله، وارزقنا أجمل مما نتمنى، وأكثر مما نتوقع وأفضل مما ندعو يا رب العالمين.

- اللهم من اعتز بك فلن يذل، ومن اهتدى بك فلن يضل، ومن استكثر بك فلن يقل ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يخذل وهذا رجاؤنا بك يا رب العالمين.

- اللهم اجعل لي في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن بين يدي نورا، ومن خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، وأعظم لي نورا

- اللهم إني أسألك العفو والعافية، في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية، في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بك أن أغتال من تحتي

- اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى، ومن شر فتنة الفقر، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا، كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي، كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم فإني أعوذ بك من الكسل، والهرم، والمأثم، والمغرم.