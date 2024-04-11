دعاء للميت ثاني يوم العيد.. «اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ»

دعاء للميت ثاني أيام العيد حيث يعد الدعاء من أفضل العبادات التي أمر الله بها عبادة لتيسير حاجتهم، وأفضل ما يقدمه الشخص للمتوفي خاصة في أيام العيد، هو الدعاء له بالرحمة في هذه الأيام المباركة، إليكم أدعية للميت احرص على ترديدها في ثاني يوم العيد.

دعاء للميت ثاني يوم العيد

وحول دعاء للميت في ثاني أيام العيد، هناك عده أدعية مأثورة يمكن الدعاء بها من أهل الميت في عيد الفطر بالمغفرة والرحمة لمن لهم في القبور ولم تمحى ذكراهم من العقول والقلوب ويمكن ترديد الأدعية التالية على سبيل المثال:

«رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ».[سورة المؤمنون، آية:118]

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ في المَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ في عَقِبِهِ في الغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يا رَبَّ العَالَمِينَ، وَافْسَحْ له في قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ له فِيهِ»

ولدعاء للميت في ثاني يوم العيد طويل «اللَّهُمَّ، اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ»

«اللَّهمَّ إنَّه في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ وعذابِ النَّارِ أنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ».

ودعاء للميت ثاني يوم العيد مكتوب يمكن ترديد «اللهمّ ارحمه فإنّه كان مسلماً، واغفر له فإنّه كان مؤمناً، وأدخله الجنة فإنّه كان بنبيّك مصدّقاً، وسامحه فإنّه كان لكتابك مرتّلاً»

«اللهمّ إنّه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، مات وهو يشهد لك بالوحدانية، ولرسولك بالشهادة، فاغفر له إنّك أنت الغفّار»

«اللهم ارحمه، ووسّع نزله، وأكرم مدخله، واجمعنا به في مستقر رحمتك، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار، إليه لا حول ولا قوة إلا بالله».

دعاء للميت ثاني يوم العيد

«اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه»

«اللهم اسقه من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدًا»

«اللهمّ يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، بجوار حبيبك ومصطفاك صلّى الله عليه وسلّم»