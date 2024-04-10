ماذا يحدث للحوامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟.. ابتعدي عنهما فورًا

مع استقبال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، تستعد طاولات العديد من المنازل المصرية، لاستقبال أطباق الفسيخ والرنجة، ووداع الأكلات الدسمة التي ارتبطت بشهررمضان، وتعد أطباق أطباق الفسيخ والرنجة، وجبة أساسية لدى المصريين، لكنها رغم مذاقها المختلف، تكون محذورة لدى فئات كثيرة، وعلى رأسها السيدات الحوامل، ويجرى التساؤل ماذا يحدث للحوامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟.

ماذا يحدث للحوامل عند تناول الفسيخ والرنجة؟

الدكتور عمرو حسن، استشاري أمراض النساء والتوليد، أجاب على السؤال، محذرا من تناول الفسيخ والرنجة للحوامل، بسبب نسبة الأملاح العالية التي تحتويها هذه الأسماك، والتي تتسبب في تسمم الحوامل، فضلًا عن احتباس المياه والملح في الجسم، وارتفاع ضغط الدم.

وشدد «حسن» خلال حديثه لـ«الوطن» بضرورة امتناع الحوامل عن تناول الفسيخ والرنجة، لأنها تتسبب في مشكلات صحية على رأسها، تورمات في الجسم والرجلين، والحاجة إلى الحكة في الجسم مع الإصابة بالالتهابات.

وأوضح أستاذ النساء والتوليد، أنه في حال تناول قطعة ضيئلة، لابد من تناول الخضروات الورقية والمياة بكثرة.

وزارة الصحة تحذر من الفسيخ والرنجة

وكانت وزارة الصحة والسكان حذرت من قبل عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من تناول الفسيخ والرنجة بشكل عام، بسبب ما تسببه من زيادة في الأملاح قد تصل إلى الجفاف، ناصحة بتناول المياه والسلطة، لتعويض ما يفقده الجسم حال تناولها، دون الإسراف فيها.

كما أكدت «الصحة»، أن أسماك الفسيخ والرنجة، تحتوى على نسبة عالية من الأملاح تسبب أضرارًا شديدة، لذا تعد من المحظورات على أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الكلى، والحوامل، والأطفال.