لـ5 فئات.. تحذير من تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

دائمًا ما ترتبط الأعياد مع المصريين بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، والتي تُعد خصيصًا للمواطنين ويقبل عليها البعض لتناولها بجانب الليمون والبصل الأخضر، في حين أنّ هناك 5 فئات يحذر عليهم تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر لما قد تسببه من مضاعفات خطيرة على الصحة.

تحذير من تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر لـ5 فئات

ووجهت الدكتورة نورا حسب الله أخصائي التغذية العلاجية ومدربة الصحة المتكاملة لـ5 فئات تحذيرا من تناول الفسيخ والرنجة في عيد الفطر، على النحو التالي:

- مرضى الكبد والكلى: نتيجة لزيادة الأملاح في الفسيخ والرنجة والتي تؤثر على عمل الكلى.

- مرضى الضغط: إذ يؤدي تناول الفسيخ والرنجة والأملاح إلى ارتفاع نسبة الماء في الجسم، مما يسبب زيادة ضغط الدم.

- مرضى القلب: حتى لا تؤدي زيادة الأملاح إلى ضعف عضلة القلب.

- الحوامل: إذ تعتبر المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالتسمم نتيجة الأملاح الزائدة في الفسيخ والرنجة.

وأضافت الدكتورة نورا حسب الله في حديثها لـ«الوطن»، أنّ هذه الفئات الـ5 المذكورة تمنع تمامًا من تناول الفسيخ والرنجة، خاصة أنّ الكميات القليلة تسبب ضررًا مثلها مثل الكميات الكبيرة، كما نصحت بضرورة تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب والأكلات الغنية بعنصر البوتاسيوم بعد أكل الفسيخ، خاصة أنّها تعمل على إخراج الملح من الجسم، وحذرت من تناول المشروبات الغازية بكافة أنواعها بعد تناول الفسيخ والرنجة لأنها تجعل المعدة حمضية وتسبب سوء الهضم.

أعراض الإصابة بالتسمم من الفسيخ

وتحذر وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية من تناول الرنجة والفسيخ، خاصة لمرضى الكلى وأصحاب الأمراض المزمنة لما قد يسببه من الإصابة بالتسمم الممباري والذي تتمثل أعراضه في الآتي:

- زغللة بالعين.

- ازدواج الرؤية.

- جفاف الحلق والحنجرة ومن ثم صعوبة بالنطق.

- صعوبة في البلع.

- الدوار وضعف بالعضلات.

- ضيق في التنفس.

وفي حال ظهور هذه الأعراض يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى حكومي لتلقي مصل البتيوليزم بالمجان.