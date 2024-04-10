7 طرق للتخلص نهائيا من الحموضة بعد تناول الفسيخ.. منها الماء المثلج

أكل الفسيخ والرنجة من العادات الغذائية الشهيرة لكثير من المواطنين خلال عيد الفطر المبارك، لكن الإفراط في تناولهما يؤدي إلى مشكلات صحية، منها التسبب في الحموضة، لذا نقدم 7 طرق للتخلص نهائيا من الحموضة الناتجة عن التناول الأسماك المدخنة.

ويوضح الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم التغذية بجامعة عين شمس، خلال حديثه مع «الوطن»، بعض الطرق للتخلص من الحموضة الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة، مثل شرب عصير البرتقال والليمون بالنعناع والشاي الأخضر.

7 طرق للتخلص نهائيا من الحموضة

1- الليمون بالنعناع

عصير الليمون بالنعناع ضمن 7 طرق للتخلص نهائيا من الحموضة، إذ يحتوي على ألياف غذائية مهمة لعملية الهضم، ما يسهم في تسهيل هضم الرنجة والفسيخ بعد تناولها، وزيادة نشاط الجسم، بالإضافة إلى الشعور بالانتعاش وإزالة رائحة الفم السيئة.

2- عصير البرتقال

تحتوي عصير البرتقال على فيتامين أ، الذي يساعد الجسم على التخلص من كل السموم، ويحميه من الآثار السلبية الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة.

3- الشاي الأخضر

يساعد الشاي الأخضر على التخلص من السموم وتطهير الجسم بعد أكل الفسيخ والرنجة، لذلك يجب الحرص على تناول كوبًا منه بعدها، من أجل تنظيم الجسم.

4- الماء المثلج

يخفف الماء المثلج أعراض الشعور بحموضة المعدة، الناتجة عن تناول الفسيخ والرنجة، كما يساعد على حرق السعرات الحرارية، ويجعل الجسم في حالة نشاط.

5- الزنجبيل

يعد الزنجبيل بمثابة مطهرا معويا، بسبب احتوائه على مضادات الالتهابات، ما يساعد على التخلص من الحموضة التي قد تنتج عن تناول الفسيخ والرنجة.

6- الحليب

يلعب الحليب دورا مهما في منع عملية الحموضة، التي قد تحدث نتيجة تناول الفسيخ والرنجة، خاصة أنه من مهدئات الجهاز الهضمي، لكن معظم الأشخاص لا يفضلون تناوله بعد الفسيخ والرنجة.

7- عصير الجزر

يأتي تناول الجزر بين 7 طرق للتخلص نهائيا من الحموضة، إذ يحتوي عناصر قلوية، تعمل على موازنة حمض المعدة الزائد، المتسبب في الشعور بالحموضة.