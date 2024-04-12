درجات الحرارة في ثالث أيام عيد الفطر.. العظمى بالقاهرة 27 مئوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن البلاد تشهد طقس مائل للحرارة، غائم أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ودافئ على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال النهار، مائل للبرودة ليلا.

حركة الملاحة البحرية

وأكدت الأرصاد استقرار حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر، أما الملاحة البحرية على البحر الأحمر فهي معتدلة، وارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2 متر أيضا.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة ما يلي:

القاهرة: العظمى 27 والصغرى 17

العاصمة الإدارية: العظمى 26 الصغرى 17

6 أكتوبر: العظمى 27 الصغرى 16

بنها: العظمى 26 الصغرى 17

دمنهور: العظمى 26 الصغرى 17

وادي النطرون: العظمى 26 الصغرى 16

كفر الشيخ: العظمى 26 الصغرى 16

المنصورة: العظمى 27 الصغرى 17

الزقازيق: العظمى 27 الصغرى 17

شبين الكوم: العظمى 27 الصغرى 16

دمياط: العظمى 26 الصغرى 15

درجات الحرارة في محافظات القناة

بورسعيد: العظمى 26 الصغرى 16

الإسماعيلية: العظمى 27 الصغرى 14

السويس: العظمى 27 الصغرى 15

العريش: العظمى 24 الصغرى 14

رفح: العظمى 27 الصغرى 15

رأس سدر: العظمى 29 الصغرى 14

شرم الشيخ: العظمى 31 الصغرى 17

الإسكندرية: العظمى 22 الصغرى 14

درجات الحرارة اليوم في مطروح

العلمين: العظمى 26 الصغرى 14

مطروح: العظمى 25 الصغرى 12

السلوم: العظمى 24 الصغرى 11

سيوة: العظمى 24 الصغرى 11

درجات الحرارة في البحر الأحمر

رأس غارب: العظمى 29 الصغرى 14

الغردقة: العظمى 28 الصغرى 15

سفاجا: العظمى 29 الصغرى 15

مرسى علم: العظمى 29 الصغرى 15

شلاتين: العظمى 25 الصغرى 17

حلايب: العظمى 24 الصغرى 17

أبو رماد: العظمى 26 الصغرى 16

رأس حدربة: العظمى 29 الصغرى 15

درجات الحرارة في الصعيد اليوم

بني سويف: العظمى 29 الصغرى 12

أسيوط: العظمى 30 الصغرى 11

سوهاج: العظمى 30الصغرى 14

قنا: العظمى 31 الصغرى 14

الأقصر: العظمى 31 الصغرى 15

أسوان: العظمى 32 الصغرى 16

الوادي الجديد: العظمى 32 الصغرى 13

أبو سمبل: العظمى 31 الصغرى 14