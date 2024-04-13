هل يستحق المؤمن عليه في شركة الحصول على تعويض البطالة حال تصفيتها؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الشروط حتى يتمكن الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، من صرف تعويض البطالة.

هل يستحق المؤمن عليه تعويض البطالة؟

ولكن في حالة إذا كان الشخص المؤمن عليه يعمل في إحدى الشركات سواء قطاع حكومي أو خاص، وتم تصفية هذه الشركة هل يستحق تعويض البطالة.

تقديم طلب للهيئة

وقال محمد عبد الحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، ينص على أن الشخص المؤمن عليه والمتعطل والمنتهي خدمته بسبب التصفية أن يتقدم في ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثاني لتعطله بطلب على النموذج رقم سواء من (29) المرفق بنظام الخدمات التأمينية إلى الهيئة.

وأضاف «الصادق» خلال حديثه لـ «الوطن»، أنه يتم إرفاق صورة نموذج الاستمارة رقم (6) وشهادة قيده في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، ويتمكن بذلك المؤمن عليه من الحصول على تعويض البطالة.

ووفقًا لما حددت الهيئة تكون نسبة التعويض بالنسبة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل في الأربع أسابيع الأولى 75%، وفي الأربع أسابيع الثانية 65%، وفي الأربع أسابيع الثالثة 55% وبقية الأسابيع تكون 45%.