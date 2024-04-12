«الصحة» تنصح مرضى الكلى بعصير التوت البري والمياه لتقليل تكوين الحصوات

حددت وزارة الصحة والسكان مشروبات تقلل من تكوين حصوات بالكلى، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار على أجهزة الجسم.

مشروبات لمرضى الكلي

وقالت وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي لها إن هناك مشروبات يتم الاعتماد عليها لتقليل تكوين الحصوات أهمها المياه وعصير التوت البري، لافتة إلى أهمية الكشف المبكر الكشف المبكر والمتابعة من خلال مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وهي مجانا ولا يتحمل المريض أي أعباء مالية.

مشروبات الشعير والبقدونس لا تعالج الحصوات

وحذرت وزارة الصحة والسكان من مشروبات الشعير والبقدرونس، مشيرة إلى أن هذه المشروبات لا تعالج الحصوات ولكنها مدرة للبول، لافتة الى أهمية الحرص على التعليمات والإجراءات لتفادي أي مضاعفات صحية محتملة لمرضى الكلي.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين الاتصال بالخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين، والرد علي هذه التساؤلات من مصادرها الرسمية، مشيرة إلى أن الخط الساخن يعمل على مدار أيام العيد بقوي كاملة.