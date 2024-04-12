تعرف على مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية خلال ثالث أيام العيد

يتجه المواطنون إلى السفر خلال أيام العيد خاصة في ظل تحسن الأحوال الجوية، لذا تستعرض الوطن مواعيد القطارات المتوجهة إلى محافظة الإسكندرية، حيث إنه أكثر المحافظات الساحلية جذبا للمواطنين خلال الإجازات، لاحتوائها على الكثير من الشواطئ والمراكز الترفيهية المختلفة.

مواعيد قطارات القاهرة - الإسكندرية خلال العيد

تحرص هيئة سكك حديد مصر على توفير عدد كبير من القطارات المتجة على مدار اليوم من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس، وتبلغ 13 رحلة:-

- قطار رقم 903 مكيف موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

- قطار رقم 905 مكيف مباشر موعد قيامه الساعة 9.00 صباحا.

- قطار رقم 901 مكيف موعد قيامه الساعة 8.10 صباحا.

- قطار رقم 911 مكيف موعد قيامه الساعة 10.00 صباحا.

- قطار رقم 913 مكيف موعد قيامه الساعة 12.30 مساءً.

- قطار رقم 1203 «روسى» موعده الساعة 13.25 مساءً.

- قطار رقم 917 مكيف مباشر موعده الساعة 14.00 مساءً.

- قطار رقم 919 مكيف موعده الساعة 14.25 مساءً.

- قطار رقم 915 مكيف موعده الساعة 15.35 مساءً.

- قطار رقم 23 «روسى» موعده الساعة 16.30 مساءً.

- قطار رقم 925 مكيف موعده الساعة 17.10 مساء.

- قطار رقم 923 موعده الساعة 18.00 مساء.

- قطار رقم 931 مكيف موعده الساعة 20.15 مساء.