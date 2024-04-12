مستشفى سوهاج الجامعي يستقبل 702 حالة ويجري 110 عمليات خلال عيد الفطر

تلقى الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاح، تقريراً مفصلاً من الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، يوضح عدد الحالات التي ترددت على قسم استقبال الطوارئ خلال عطلة عيد الفطر المبارك، حيث بلغت 702 حالة، مشيرا إلى إجراء 110 عمليات جراحية خلال أيام الأول والثاني والثالث من أيام العيد.

جاهزية المستشفيات الجامعية في سوهاج

وقال «النعماني»، إنه في إطار المتابعة المستمرة والتأكيد على تقديم خدمات علاجية ذات جودة لتقليل قوائم الانتظار، فإن طوارئ المستشفى الجامعي على أتم الاستعداد لاستقبال أي حالات طوارئ أو مرضية وعلى مدار الساعة طوال أيام عيد الفطر، سواء للتدخل الجراحي السريع او للعلاج السريري وذلك بالمقرين القديم والجديد.

الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية يحرص على ضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الفعالية والجودة، مشيراً إلى أن قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفي الجامعي الجديد استقبل 702 حالة طوارئ خلال عطلة العيد، منها 293 حالة استقبال عام تم حجز 192 حالة منها، و409 حالات حوادث تم حجز 168 حالة.

وأضاف الدكتور أحمد حامد، مدير المستشفي الجامعي الجديد ومدير الطوارئ، إجراء 110 عمليات جراحية في أول وثاني أيام العيد.