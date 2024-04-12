أسعار السمك اليوم في سوق العبور.. البلطي بـ30 جنيها والبوري بـ75

شهدت أسعار السمك اليوم الجمعة 12-4-2024 في سوق العبور استقرارًا ملحوظًا، إذ يتراوح سعر كيلو البلطي الوسط بين 75 إلى 79 جنيها، والبلطي الصغير بين 70 و73 جنيها، وكيلو البلطي الأسواني بين 30 و70 جنيها.

أسعار السمك اليوم

وسجل سعر الفليه البلطي في سوق العبور بين 50 و250 جنيهًا، وقشر البياض بين 100 و160 جنيهًا، وتراوح سعر الثعابين بين 50 و350 جنيهًا، وكيلو المكرونة السويسي بين 75 و135 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

فيما سجل سعر السبيط والكالمياري وسابيا بين 180 و400 جنيه، والموسى وصل من 180 إلى 400 جنيه أيضًا.

سعر السمك المكرونة

وبحسب الموقع الرسمي لسوق العبور، تراوح سعر سمك المكرونة المجمدة بين 30 و50 جنيها، وسعر الكابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا، والمرجان الوسط بين 70 و90 جنيها، والمرجان الصغير بين 45 و65 جنيهًا.

سعر البربون الوسط والصغير والمجمد

وتراوح سعر البربون الوسط في سوق العبور بين 75 و95 جنيهًا، والبربون الصغير بين 50 و70 جنيها، والبربون المجمد بين 30 و40 جنيها.

أسعار السمك البوري

ووصل سعر السمك البوري الوسط من 95 إلى 145 جنيهًا، والصغير بين 75 و85 جنيهًا، وسعر الجمبري الوسط بين 440 و500 جنيه للكيلو.