تحقق توقعات عالم الزلازل الهولندي خلال يومين.. ماذا ينتظر العالم غدا؟

لا تزال تحذيرات العالم الهولندي، فرانك هوجربيتس، تلقى اهتمام العالم، بعدما حذر خلال الأيام الماضية من وقوع زلازل تضرب العديد من الدول، خلال الفترة من 11 أبريل حتى 13 من الشهر الجاري، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، بعدما شهدت عدة بلدان هزات أرضية بين القوية والمتوسطة.

العالم الهولندي يحذر من وقوع الزلازل

وخلال الأيام الماضية، حذر فرانك هوجربيتس، عبر حسابه على منصة «X»، قائلًا: «كن في حالة تأهب إضافي من 11 إلى 13 أبريل، هناك احتمال حدوث زلزال كبير، فيمكن أن يؤدي التقارب القريب لأربعة اقترانات كوكبية في الفترة من 9 إلى 11 مارس إلى حدوث نشاط زلزالي كبير وفي الفترة أيضًا من 11 إلى 13 أبريل تقريبًا».، مشيرًا إلى أنه بسبب التأثير الكهرومغناطيسي القوي، فالكثير من الأشخاص سيشعرون بطنين الأذن.

تحقق توقعات العالم الهولندي اليوم وأمس.. فهل يضرب الزلزال العالم غدّا؟

وشهد يوما 11 و12 أبريل هزتين أرضيتين، إذ ضرب زلزال بقوة 3.2 درجة على سلم ريختر ولاية الشلف الجزائرية، خلال الساعات الماضية، بحسب ما ذكره مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية بدولة الجزائر، ووقع تحديدًا على بعد 7 كيلومترات جنوب غرب ولاد فارس ولاية الشلف.

وأمس، في اليوم الثاني من عيد الفطر، ضرب زلزال قوته 5.7 درجة، منطقة شينجيانج في الصين، في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، شمال غربي الصين، على عمق 10 كيلومترات، دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكره مركز «جي.إف.زد» الألماني لأبحاث علوم الأرض، لتتحقق توقعات العالم الهولندي اليوم وأمس، في انتظار ما يشهده غدًا 13 إبريل.