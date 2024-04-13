«اعرف إزاي تاخد حقك».. التصرف القانوني الصحيح حال تعرضك لحادث سير

أحيانًا يحدث أن يتعرض الكثير من المواطنين لحادث سير لعدم احتراز الغير أثناء القيادة على الطرق العامة؛ مما يتسبب في تلفيات بالغة لسياراتهم أو إصابات جسدية، ونشرح لكم في السطور التالية من خلال محام، كيفية التصرف حال حدوث حادث نتيجة لرعونة الغير في القيادة.

الاتصال بشرطة النجدة

قال الخبير القانوني محمود جمال، إنه يجب على المتضرر من حادث السير الاتصال فوراً بالنجدة على رقم 122 وإبلاغهم بمكان الواقعة تحديداً وذلك لسهولة الوصول لمقر الحادث.

تحرير محضر بالواقعة

وأضاف «جمال» لـ«الوطن»: ومن ثم يقوم المتضرر بتحرير محضر إثبات حالة يذكر فيه كافة التلفيات المادية الخاصة بسيارته، وأيضا الإصابات الخاصة به وذويه إن وجدت على أن يثبت في المحضر كافة المخالفات التي قام بها مثل سيره في حارة عكسية أو تحدثه في الهاتف.

إحالة المحضر للنيابة العامة

واستكمل الخبير القانوني: ومن ثم يتحرر المحضر اللازم عن الواقعة تمهيداً لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ شئونها حيال الوقائع المذكورة، وللمحكمة أن تفصل في درجة خطورة التلفيات على حسب ما يتراءى لها، وذلك من خلال التقرير الفني المعُد على السيارة والتقارير الطبية إن وجدت إصابات في أحد أفراد أسرة المجني عليه.