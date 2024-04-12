رحلة عمرة و3 سيارات زفة للفائزات بمسابقة القرآن الكريم في الدقهلية (فيديو)

رحلة عمرة وسيارات زفة ومبالغ مالية، ربحها مجموعة أطفال لا تزيد أعمارهم عن 17 عامًا، خلال مشاركتهم بإحدى مسابقات القرآن الكريم، داخل قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

خالد الهادي، أحد القائمين على تنظيم المسابقة، يروي لـ«الوطن» أنه أعلن عن التفاصيل الكاملة في شهر رمضان عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، موضحًا أنه يجب على من يرغب في المشاركة ملئ الاستمارة، وتحديدًا نوع المنافسة التي يرغب فيها، فهناك 3 منافسات، الأولى على حفظ القرآن كاملا، والثانية على نصف القرآن، والثالثة ربع القرآن الكريم فقط.

شرط دخول المسابقة الوحيد، هو أن يكون الطفل من أهالي قرية ميت الكرماء، وبالفعل أقدم حوالي 240 طفلاً على المشاركة في الـ 3 منافسات المختلفة، وخضع الأطفال جميعهم إلى الاختبار على يد لجنة من الأزهر الشريف تضم أساتذة بالجامعة، واختارت اللجنة 15 فائزًا في الـ 3 منافسات، وحددت 5 فائزين في كل مسابقة.

يقول «خالد» خلال حديثه مع «الوطن»: «المركز الأول في مسابقة حفظ القرآن الكريم كامل فاز برحلة عمرة، أما الباقي فأخد جوائز مادية حددتها اللجنة اللي اختبرت الأطفال، يعني كل طفل تم اختباره أخد فلوس وشهادة تقديم، قيمة الفلوس بتبدأ من 100 جنيه وبتوصل لـ 5 آلاف جنيه، وكل واحد حسب مركزه، لكن الأكيد إن كل الـ 240 مشترك تم تكريمهم».

سيارة زفة لكل فائز بالمراكز الأولى

وبجانب التكريم المادي كان هناك أخر معنوي لأصحاب المراكز الأول في كل مسابقة، إذ خصصت لكل فائز «سيارة زفة» تجوب به القرية كاملة، احتفالاً بحفظة القرآن الكريم، وفازت مريم محمد مصباح بيومي برحلة عمرة، بعد أن حصلت على المركز الأول في القرآن كامل، والمركز الأول في مسابقة نصف القرآن حصلت عليه حور محمد السعيد جعيبة البالغة 6 سنوات فقط، والمركز الأول في ربع القرآن كان من نصيب سهير إبراهيم عبدالله.

صديق «خالد» يتكفل بمصاريف المسابقة

وجاءت فكرة المسابقة، عندما كان يتناقش خالد الهادي مع أحد أصدقاءه في المملكة العربية السعودية، عن طريقة جديدة لعمل الخير، فاقترح عليه صديقه الفكرة وتكفل بقيمة الجوائز، ليتم التنفيذ على الفور.