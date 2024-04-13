أحداث مهمة للمصريين بدءا من 15 أبريل الجاري.. اعرف التفاصيل كاملة

أحداث مُهمة ينتظرها المصريون تُطبق اعتبارًا من يوم 15 من شهر أبريل الجاري، اشتملت على ملفات عديدة لها علاقة مباشرة بالخدمات الحيوية للمواطنين، منها أخبار مُتعلقة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأخرى متعلقة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وثالثة متعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي.

صرف معاش تكافل وكرامة

في البداية، تتضمن الأخبار المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي، صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل يوم 15 بزيادة قيمتها 15%، سبق وأن وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وهنا انتهت وزارة التضامن من الاستعدادات الخاصة بالصرف بالتنسيق الكامل مع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.

استقبال أقساط الإعلان التكميلي

وبالنسبة لأخبار وزارة الإسكان، تبدأ الوزارة في استقبال أقساط الإعلان التكميلي بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 3، لسداد الدفعة الأولى للأقساط في أحد مكاتب البريد المُميكنة، اعتبارًا من يوم 15 من شهر أبريل الجاري، بعد أن أرسلت رسالة للمواطنين الذين كانوا خارج الأولوية بالطرح الأول لـ«سكن لكل المصريين 3»، تفيد بقبول طلبهم بالتحويل.

فتح باب التقديم للمدارس المصرية اليابانية

أما بالنسبة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من المقرر غلق باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية «IPS» بالمستوى الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2024 / 2025، وسيتم فتح باب التقديم لكل من يرغب للانضمام لأسرة المدارس المصرية اليابانية سواء للطلاب الجدد «مرحلة رياض الأطفال» أو المراحل الأخرى كالصف الأول الابتدائي والصف الثاني والثالث الابتدائي.