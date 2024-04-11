«الحق سدد أقساطك».. موعد انتهاء مهلة الإعفاء من غرامات التأخير على شقق الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرب حلول موعد انتهاء الإعفاء من غرامات التأخير، لسداد المستحقات المالية على الأقساط حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير، لكل من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية، المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، مشيرة إلى أن مدة الإعفاء من غرامات التأخير انتهي بحلول 23 أبريل الجاري.

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن أن هذه التيسيرات تسرى في الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم سحبها منه بمعرفة الجهاز.

شروط الإعفاء من غرامات التأخير على شقق الإسكان

وكان «الجزار» أعلن عن تطبيق التيسيرات بالشروط التالية:

1 - الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ، والتنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو أجهزة المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية.

2 - لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها أو سحبها بمعرفة أجهزة المدن الجديدة، وأصبحت في حوزته.

3 - لا تسري هذه التيسيرات على المبالغ المستحقة نظير استكمال قيمة الدفعات المقدمة للوحدات السكنية، أو الأراضي بجميع أنواعها.

تيسيرات في سداد المستحقات

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة 70 % من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين بدأت خلال 22 من فبراير الماضي.