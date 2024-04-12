افنان الشاب أسامة الهادي: مصطفى شعبان كاريزما وصاحب خبرة كبيرة

شارك الفنان الشاب أسامة الهادى فى بطولة مسلسل «المعلم»، الذى عُرض فى السباق الرمضانى، وحقق نجاحاً كبيراً، إذ تفاعل معه الجمهور فى كل مشاهده، حيث جسد شخصية «منعم» شقيق هاجر أحمد، وكان يعانى من إدمان المخدرات، إلا أنه قرر أن يتخطى هذه المرحلة ويساعد والده وشقيقته فى تجارة السمك.

وقال أسامة الهادى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أول ما جذبه لمسلسل المعلم هو الحوار ومرادفات السيناريو، وإن شخصية «منعم» التى جسدها موجهة إلى قطاع كبير من الشباب، وفكرة تناول الإدمان حساسة للغاية، ورسالة الشخصية ممتازة، وهى أن كل شىء من الممكن أن يتغير ويعود أفضل من الأول، وهو ما شهدناه خلال الحلقات الأخيرة من العمل.

وأضاف أنه توقع نجاح مسلسل المعلم أثناء قراءته للسيناريو وقبل بدء التصوير، لأن الفكرة جيدة، والسيناريو مكتوب بطريقة ممتازة، والأدوار تحدث لها تغيرات كبيرة، لذلك كان متأكداً من جذب العمل للجمهور، ولكن ردود الفعل فاقت كل التوقعات.

وعن تعاونه مع مصطفى شعبان، قال «الهادى»: «يملك كاريزما عالية وهو صاحب خبرة كبيرة، وكان داخل الكواليس يساعد الجميع حتى يظهروا بشكل جيد للغاية، وكنت سعيداً أن أغلب مشاهدى معه، لأنى تعلمت منه الكثير».

وأشار «الهادى» إلى أن «المتحدة» قدّمت هذا العام موسماً متنوعاً للغاية، وأعطت للعديد من المواهب الشابة الفرص التى يستحقونها، وطول الوقت تهتم بتصعيد جيل جديد، وخير مثال مسلسل «وبينا ميعاد»، الذى قدّم مجموعة كبيرة من الشباب.

وشارك فى بطولة مسلسل المعلم: مصطفى شعبان، هاجر أحمد، سهر الصايغ، أحمد فؤاد سليم، انتصار، سلوى خطاب، أحمد بدير، منذر رياحنة، أحمد عبدالله محمود، طارق النهرى، سلوى عثمان، هالة مرزوق، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.