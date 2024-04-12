بشرى سارة للمواطنين.. تراجع أسعار الألبان والجبن في ثالث أيام عيد الفطر

سجلت أسعار الألبان ومنتجات الجبن بمختلف أنواعها اليوم الجمعة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، تراجعًا ملحوظًا في الأسواق بالنسبة للمستهلك، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن والألبان اليوم

وتراجعت أسعار الألبان ومنتجات الجبن بمختلف أنواعها اليوم الجمعة في مختلف الأسواق، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، آخر تحديث لأسعار الجبن والألبان، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان اليوم

- تراجعت أسعار المسلي الصناعي، اليوم الجمعة، في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 3.25 %، فيما سجل متوسط سعر الكيلو نحو 108.12 جنيه.

- تراجعت أسعار المسلي الصناعي في مختلف الأسواق المحلية، بنحو 3.28 %، بينما سجل متوسط سعر الكيلو نحو 317.78 جنيه.

- استقرت أسعار اللبن السائب في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر اللتر نحو 29.33 جنيه.

- استقرت أسعار اللبن المعبأ في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر اللتر نحو 42.42 جنيه.

- استقرت أسعار اللبن المجفف في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 136.24 جنيه.

أسعار الجبن اليوم

- استقرت أسعار الجبن الأبيض إسطنبولي في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 147.96 جنيه.

- تراجعت أسعار الجبن الشيدر في مختلف الأسواق المحلية بنحو 9.37 %، فيما سجل متوسط سعر الكيلو نحو 295.25 جنيه.

- استقرت أسعار الجبن الأبيض في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 141.54 جنيه.

- استقرت أسعار الجبن الرومي في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 262.92 جنيه.

- استقرت أسعار الجبن الأبيض ثلاجة في مختلف الأسواق المحلية، لسجل متوسط سعر الكيلو نحو 129.12 جنيه.