آخر تحديث لسعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه

شهد سعر صرف الريال السعودي، اليوم الجمعة، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفي، مسجلا 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، في بنك cib.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.