رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

دير الشايب يحتفل بتجليس الأنبا إقلاديوس أسقفا بالأقصر (صورة)

كتب:

مريم شريف
12:28 ص | السبت 13 أبريل 2024
الاحتفال بتجليس أسقف دير الشايب

الاحتفال بتجليس أسقف دير الشايب

أقيم مساء الجمعة طقس تجليس الأنبا إقلاديوس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، بمشاركة 17 من أحبار الكنيسة، وعدد من نواب البرلمان، وأعداد كبيرة من محبي الدير.

فعاليات الاحتفال 

واستقبلت فرق الكشافة الأب الأسقف الجديد لدى وصوله، بموسيقاها المميزة، ورتل مجمع رهبان الدير ألحان استقبال الأب الأسقف، حيث توجه موكب الأب الأسقف بصحبة الآباء المطارنة والأساقفة إلى كنيسة الدير، لبدء صلوات التجليس.

شارك في التجليس من الآباء المطارنة الأنبا إشعياء مطران  طهطا وجهينة، والأنبا باخوم مطران  سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا.

ومن الآباء الأساقفة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.

اقرأ المزيد:

رهبان دير الشايب بالأقصر يتلقون الجرعة الأولي من لقاح كورونا

الأنبا سلوانس رئيس دير الشايب.. جنازتان لأول أسقف يتوفى بكورونا

من هو الأنبا سلوانس أسقف ورئيس دير الأنبا باخوميوس الشايب؟

«دير الشايب» بالأقصر يعلق الصلوات ويعلن الوضع الصحي لرئيسه

دير الشايب بالأقصر يرسم رهبان جدد بحضور 3 أساقفة رغم كورونا

دير الشايب يحتفل بتدشين كنيسة الملاك الجديدة بالأقصر بـ 4 مذابح
بقلم مريم شريف