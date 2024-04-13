دير الشايب يحتفل بتجليس الأنبا إقلاديوس أسقفا بالأقصر (صورة)

أقيم مساء الجمعة طقس تجليس الأنبا إقلاديوس أسقفًا ورئيسًا لدير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، بمشاركة 17 من أحبار الكنيسة، وعدد من نواب البرلمان، وأعداد كبيرة من محبي الدير.

فعاليات الاحتفال

واستقبلت فرق الكشافة الأب الأسقف الجديد لدى وصوله، بموسيقاها المميزة، ورتل مجمع رهبان الدير ألحان استقبال الأب الأسقف، حيث توجه موكب الأب الأسقف بصحبة الآباء المطارنة والأساقفة إلى كنيسة الدير، لبدء صلوات التجليس.

شارك في التجليس من الآباء المطارنة الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم مطران سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، والأنبا تكلا مطران دشنا.

ومن الآباء الأساقفة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء السريان بوادي النطرون، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا دوماديوس أسقف إيبارشية 6 أكتوبر وأوسيم، والأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بسوهاج، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير السيدة العذراء المحرق، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، والأنبا بضابا أسقف نجع حمادي.