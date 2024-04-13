كم يتبقى على عيد الأضحى 2024:؟.. موعده والإجازات الرسمية

65 يومًا تفصِلُنا عن موعد الاحتفال بعيد الأضحى 2024، ويستعد المسلمون لهذه الأيام المباركة بتجهيز الأضاحي وإحياء شعائر العشر من ذي الحجة ووقفة عرفات 1446.

موعد عيد الأضحى 2024

وبخصوص موعد عيد الأضحى 2024، حددت دار الإفتاء المصرية موعد العيد كل عام في 29 من شهر ذي القعدة، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة، الذي يقع عيد الأضحى في اليوم العاشر منه وتسبقه وقفة عرفات.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنّ هلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة الساعة 2:39 ظهرًا بتوقيت القاهرة، بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445هجريًا الموافق 6 يونيو 2024.

ويوافق عيد الأضحى 2024 يوم الأحد 16 يونيو 2024، والموافق بالهجري 10 ذي الحجة 1445، وذلك وفقًا للحسابات الفلكية، فيما يكون موعد عيد الأضحى ثابتًا في كل عام وفقًا للتقويم الهجري، ومتغيرًا في التقويم الميلادي، وبناءً على ذلك يكون يوم وقفة عرفات يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، الموافق 9 ذي الحجة 1445 هجريًا.

إجازة عيد الأضحى 2024

ووفقًا لأجندة مجلس الوزراء للإجازات الرسمية، يحتفل المسلمون في مصر وجميع أنحاء العالم بعيد الأضحى 2024 ، والذي تصل إجازته إلى 4 أيام، وفقًا للمواعيد الآتية:

- الأحد 16 /6/ 2024 وقفة عيد الأضحى 2024.

- الاثنين 17 /6/ 2024 أول أيام عيد الأضحى 2024.

- الثلاثاء 18 / 6/ 2024 ثاني أيام عيد الأضحى 2024.

- الأربعاء 19/ 6 /2024 ثالث أيام عيد الأضحى 2024.

- الخميس 20 /6/ 2024 رابع أيام عيد الأضحى 2024.