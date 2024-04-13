تحذير عاجل من أخطر أنواع الجبن في العالم.. مصنوع بواسطة الديدان ويهدد صحتك

لا يخلو منزل من وجود الجبن الذي يعد أحد العناصر الأساسية على المائدة، فالجبن الغني بالفيتامينات والمعادن، يمكن أن يهدد نوع منه صحتك، لدرجة وصفته بريطانيا بالقاتل، بينما صنفه الاتحاد الأوروبي بأنه أخطر نوع من الجبن في العالم وحظره، وذلك بعد دخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية عام 2019 كأخطر جبن في العالم.

تحذير عاجل من أخطر أنواع الجبن في العالم

بريطانيا حذّرت من تناول أخطر جبن في العالم، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، بعدما لوحظ أن نحو 9 من كل 10 أشخاص يستمتعون بتناول أنواع مختلفة من الجبن، مثل الشيدر، والليستر الأحمر، والجبن البري، لكن من المرجح أن يتناول القليل من الأشخاص جبن كاسو مارزو، وهو جبن إيطالي يُشار إليه غالبًا على أنه الجبن الأكثر خطورة في العالم.

الصحيفة البريطانية قالت إنّه يجرى تصنيع أخطر جبن في العالم عن طريق تخثر الحليب ومعالجة ما تبقى منه، اعتمادًا على نوع الجبن، سيتم تركه لينضج لفترات زمنية مختلفة، ويتم استخدام بكتيريا معينة كجزء من عملية صنع الجبن، وفي بعض الحالات يستخدم العفن الصالح للأكل أيضًا، مما يؤدي إلى إنتاج ما نعرفه بالجبن الأزرق.

مكونات أخطر جبن في العالم

أخطر جبن في العالم يتضمن أيضًا يرقات الديدان الحية، وهذا ما يجعله ضارًا جدًا بالبشر، فهذا النوع من الجبن ينتمي إلى عائلة بيكورينو، وهو جبن تقليدي Sardini مصنوع من حليب الأغنام بعد ضغطه وطهيه، وخلال فترة نضجه، يضع ذباب الجبن (Piophila casei) بيضه في الثقوب التي تتكون داخل الجبن، كما ذكرت الصحيفة البريطانية.

الصحيفة قالت إنّ الديدان تفقس وتشق طريقها عبر الجبن، وتهضم البروتينات أثناء انتقالها، وتحول المنتج في النهاية إلى جبن كريمي طري، ويقوم بائع الجبن بفتح الجزء العلوي، والذي عادة ما لا تمسه الديدان، لاستخراج ملعقة من الكريمة اللذيذة، وبعد ذلك سيأكله السكان المحليون وبعض السياح، إما مع الديدان أو بدونها، ويتفق المعجبون على أن له نكهة حادة وحارة تترك مذاقًا لساعات.

أخطر أنواع الجبن في العالم يسبب أمراضا مزمنة

مخاطر صحية عديدة يمكن أن تنتج عن تناول أخطر جبن في العالم، بحسب الصحيفة البريطانية، نقلا عن الخبراء الذين نصحوا بعدم تجربة الجبن وحذروا من تناوله، إذ أن اليرقات يمكن أن تمر عبر معدتك دون أن تموت، مما قد يسبب مشاكل خطيرة في الأمعاء، كما أنه يسبب القيء وآلام البطن والإسهال الدموي وإحداث ثقوب دقيقة في الأمعاء.