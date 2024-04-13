«تصل لـ58 يوما».. أطول فترة سماح للبطاقات الائتمانية في 9 بنوك مصرية

تعتمد فترة السداد في البطاقات الائتمانية على سياسة كل بنك وشركة إصدار البطاقة، وغالبًا ما تكون هناك فترة معتادة تُعرف بـ «فترة السماح» أو «فترة السماح بدون فوائد»، وهي الفترة التي يُمكن خلالها سداد المبلغ المستحق على البطاقة دون دفع فوائد إضافية.

وتتراوح فترة السماح عادةً بين 20 إلى 50 يومًا، وفي هذه الفترة، إذا قمت بسداد المبلغ الكامل المستحق قبل انتهاء الفترة، فلن تدفع أي فوائد، ومع ذلك، إذا لم تسدد المبلغ بالكامل خلال فترة السماح، فسيتم تطبيق فوائد على المبلغ المتبقي وسيكون عليك سداده في الفترة اللاحقة.

وترصد السطور التالية أطول فترات السماح في البنوك المصرية على البطاقات الكلاسيكية لعام 2024، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

ماستر كارد الكلاسيكية من بنك saib

فترة السماح 58 يومًا والحد الائتماني يصل إلى 4999 جنيها.

كلاسيك ماستر كارد من البنك الأهلي المتحد

فترة السماح 58 يومًا، والحد الائتماني يصل إلى 20 ألف جنيه.

رخاء كلاسيك ماستركارد من المصرف المتحد

فترة السداد 58 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 15 ألف جنيه.

بطاقة كلاسيكية ماستركارد من بنك الاستثمار العربي

فترة السماح 58 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 9999 جنيها.

كلاسيك ماستركارد من بنك مصر

فترة السداد 57 يومًا، والحد الائتماني 3 آلاف جنيه.

الكلاسيكية من أبوظبي التجاري

فترة السداد 57 يومًا، ويصل الحد الائتماني إلى 9900 جنيه.

فيزا كلاسيك من بنك قطر الوطني الأهلي

فترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 15 ألف جنيه.

ماستركارد كلاسيك من بنك الإمارات دبي الوطني

فترة السماح 57 يومًا، والحد الائتماني 10 آلاف جنيه.

فيزا كلاسيك من بنك قناة السويس

فترة السماح 55 يومًا، والحد الائتماني 9999 جنيها.