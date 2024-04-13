أزمة أحمد رفعت تتكرر في طب الأزهر.. توقف مفاجئ لعضلة قلب مدرس مساعد

لم يمر سوى شهر على السقوط المفاجئ لأحمد رفعت على أرضية ملعب مباراة فريقه مودرن فيوتشر أمام الاتحاد السكندري في الدوري، بسبب توقف عضلة القلب، حتى فوجئ أصدقاء الدكتور شريف نايل، بتدهور حالته الصحية، وتوقف عضلة القلب حتى نُقل على إثرها إلى وحدة الحالات الحرجة بقصر العيني، ينتظر الأمل في الشفاء، ويحاوطه دعوات الأهل والأصدقاء.

تطورات الحالة الصحية للدكتور شريف نايل

الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، كشف عبر صفحته على «فيسبوك»، تطورات الحالة الصحية للدكتور شريف نايل مدرس أمراض القلب والقسطرة بكلية الطب جامعة الأزهر، إذ تعرض الطبيب الشاب لتوقف مفاجئ في عضلة القلب وجرى إنعاشه على جهاز تنفس صناعي، ثم توصيله على جهاز الإيكمو ECMO «الرئة الصناعية»، حتى ظهرت بوادر تحسن في حالته الصحية مع ثبات واستقرار العلامات الحيوية على الجهاز.

ومنذ إيداع نايل بالعناية المركزة، لم تخل صفحات أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من منشورات الدعاء وتمني الشفاء له، إذ كتب صديقه محمود محيي: «دكتور شريف نايل حبيبنا وأخونا مدرس مساعد طب القلب والأوعية الدموية والقسطرة، دكتور شريف من أوائل الناس اللي وقفت جنبي أنا وكل زمايلي اللي ربنا أكرمهم بدخول طب الأزهر بدمياط الجديدة، هو بالنسبة لنا كلنا أخونا الكبير مش بس زميلنا، عمره ما بخل على حد فينا بعلمه ولا طيبة قلبه، دكتور شريف حصله توقف في عضلة القلب، وحاليًا هو في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، ادعوله كتير ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه لأهله وأولاده بالسلامة».

دعوات بالشفاء العاجل

وكتب صديقه الدكتور عمر عادل، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»: «دكتور شريف نايل كان نايب قلب أيام ما كنت امتياز، وكنت أعدي على عناية القلب ألاقيه بينام على نفسه من كتر الإرهاق، بس برضه كان وهو في الحالة دي بيهتم يشرحلنا ويفهمنا كل حاجة، ده فضلا عن أنّه كان أسرع نايب ينزل الاستقبال علشان يشوف الحالة حتى لو طلعت مش محتاجة من غير أدنى قدر من التأفف والله، ربنا يرجعه لبيته ولأهله وأولاده بالسلامة يارب».

وعلق صديقه محمد سعد: «دكتور شريف كان دومًا عونًا لكل مريض وما ادخر يومًا جهدًا ولا تأخر عن أي حالة وإن كانت في نظرنا ما عادي لما أتأخر الوضع مش طارئ يعني، وكان بشهادة الجميع يفعل ذلك دون ذرة امتعاض أو غصة في نفسه حتى وإن كان المريض (بيتدلع)، اللهم الطف بعبدك شريف نايل ولا ترنا فيه مكروها يفجعنا».

وطلبت إدارة العلاقات العامة بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط الجديدة الدعاء بالشفاء العاجل للطبيب الشاب شريف نايل، وكتبت عبر صفحتها على «فيسبوك»: «نسأل الله العظيم شفاء لا يغادر سقمًا للدكتور شريف نايل المدرس المساعد بقسم القلب وابن كلية طب بنين الأزهر، ونسألكم الدعاء له بالشفاء لأنه بالعناية المركزة».