دموع زيزو لا تجف بعد الوفاة المفاجئة للمعد البدني للزمالك.. فيديو مؤثر جديد

ما يزال التأثر واضحا على أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بعد مرور أكثر من أسبوع على رحيل محمد مدحت المعد البدني للفريق، بشكل مفاجئ، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال ذهابه لمران الفريق بميت عقبة.

زيزو الذي توضح الصور والفيديوهات أنه كان أقرب اللاعبين إلى المعد البدني، إذ كانت تجمعهما علاقة صداقة خارج الملعب، حيث كانا يظهران معا في عدد من المناسبات الخاصة، نشر فيديو مؤثر يجمعه بمدحت، ويوضح مدى تأثره برحيله المفاجئ.

استمرار تأثر زيزو برحيل المعد البدني للزمالك

«اللهم ارحمه بقدر طيبة قلبه ونيته الصافية، يا رب كان حسن الخلق والسيرة، يا رب ارحمه واغفر ذنبه ونقه من الذنوب والخطايا وادخله الجنة ارزقه الفردوس الأعلى»، بهذه الكلمات نشر زيزو فيديو له عبر حسابه على «إنستجرام» خلال عزاء الراحل محمد مدحت، يتضمن بعض اللقطات خلال مزاحهما معا داخل صالة الجيمانزيوم، إذ وضح التأثر الكبير على لاعب الزمالك خلال استقبال عزاء صديقه.

رحيل المعد البدني للزمالك يهز الوسط الرياضي

ورحل محمد مدحت المعد البدني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بشكل مفاجئ، بعد تعرضه لأزمة قلبية خلال ذهابه لمران الفريق، يوم 5 أبريل الماضي، لتهز وفاته الوسط الكروي بشكل عام، والقلعة البيضاء بشكل خاص.

وحرص لاعبي الزمالك وجماهير الفريق على تكريم الراحل خلال مواجهة فيوتشر في الكونفدرالية، من خلال طباعة صوره على القمصان، فضلا عن رفع لافتة تحمل اسمه في المدرجات.