سعر تذكرة المتحف المصري بالتحرير.. دخول الأطفال حتى 6 سنوات بالمجان

كشف الدكتور علي عبدالحليم مدير المتحف المصري بالتحرير، أنَّ سعر تذكرة المتحف المصري بالتحرير حاليا كما هي ولم تشهد أي تغيير، لافتًا إلى أنَّ أسعار تذاكر دخول المتحف جاءت على النحو التالي:

سعر تذكرة المتحف المصري بالتحرير للمصريين

1- سعر تذكرة دخول المتحف المصري بالتحرير للزوار المصريين والعرب تبلغ 30 جنيهًا.

2- سعر تذكرة دخول المتحف المصري بالتحرير للطلاب المصريين والعرب تبلغ 10 جنيهات.

3- سعر تذكرة دخول المتحف المصري بالتحرير للزوار الأجانب تبلغ 450 جنيهًا.

4- سعر تذكرة دخول المتحف المصري بالتحرير للطلاب الأجانب تبلغ 230 جنيهًا.

وأضاف مدير المتحف المصري بالتحرير، لـ«الوطن»، أنَّ شراء تذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير تكون عن طريق استخدام الكروت البنكية فقط، مع وجود شباك للمصريين والعرب للدفع النقدي، لافتًا إلى أنَّ دخول الأطفال حتى 6 سنوات تكون بالمجان.

مواعيد الزيارة بالمتحف

وأشار إلى أنَّ المتحف المصري بالتحرير يستقبل الزوار يوميا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءً، لافتا إلى أنَّه يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة 4 مساءً بما في ذلك أيام الاجازات والاعياد والمناسبات، موضحًا أنَّ المتحف يسمح للزوار بالتصوير الفوتوغرافي بالموبايل بالمجان شريطة عدم استخدام الفلاش.