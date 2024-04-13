«الأرصاد» تحذر من طقس الغد.. نشاط للرياح وارتفاع درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس غدًا الأحد، إذ يستمر نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على الطرق المفتوحة والزراعية والصحراوية والسريعة في القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحري ومحافظات شمال الدلتا.

نشاط الرياح على محافظات شمال البلاد والقاهرة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنّ سرعات الرياح تتراوح بين 32 و34 كيلومترًا في الساعة على محافظات شمال البلاد والقاهرة، أما على محافظات جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر فتتراوح سرعتها بين 36 و40 كيلومترًا في الساعة.

كما لفتت الأرصاد في تقرير صادر عنها، إلى وجود ارتفاع جديد في درجات الحرارة على جميع الأنحاء مع تكون شبورة مائية كثيفية تستمر على بعض الطرق حتى العاشرة صباحًا، وتعمل على انخفاض الرؤية الأفقية أحيانا، وذلك على الطرق المؤدية إلى القاهرة والسواحل ومدن القناة وشمال وجنوب الوجه البحري وجنوب الصعيد ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدا الأحد 14-4-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.