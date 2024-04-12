طقس الأيام المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال طقس الأيام المقبلة، بسبب ظاهرة جوية جديدة تؤثر على قيم الحرارة العظمى والصغرى على جميع أنحاء الجمهورية.

كتل هوائية حارة

وأشارت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، إلى وجود ارتفاع في قيم الحرارة بين 3 لـ5 درجات بسبب كتل هوائية جنوبية حارة قادمة من المناطق الصحراوية الجنوبية الغربية، وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا.

درجات الحرارة غدا السبت

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة الأيام المقبلة ما يلي:

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الأحد 14-4-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.

درجات الحرارة الاثنين 15-4-2024

- القاهرة الكبرى العظمى 29 درجة والصغرى 13 درجة.

- السواحل الشمالية العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

- جنوب سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

- شمال الصعيد العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة.

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة والصغرى 17 درجة.