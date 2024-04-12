حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت.. «الأرصاد» تحذر من ظاهرتين جويتين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا السبت 13 أبريل 2024، متوقعة أنّ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، أمّا في المساء والصباح الباكر فيكون مائلا للبرودة، وخاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون لطيفًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وحذّرت «الأرصاد»، في بيان، من ظاهرتين جويتين ضمن حالة الطقس غدا، فمن المتوقع انتشار الشبورة المائية، على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبري وشمال الصعيد.

أمّا عن الظاهرة الثانية، فأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة السبت 13 أبريل:

- القاهرة الكبرى العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة

- السواحل الشمالية العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة

- جنوب سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة

- شمال الصعيد العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.