أسعار سبائك الذهب السبت 30-3-2024 في مصر.. اعرف آخر تحديث

شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم السبت 30-3-2024، استقرارا ملحوظا، حيث سجلت الأونصة عالميا نحو 2234 دولارًا، وبلغ سعر السبيكة 50 جراما نحو 178.500 جنيها، بما يعادل 5.781.5 دولار، وفقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم بمختلف الأوزان فقًا لآخر تحديث لشعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب اليوم

- بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام نحو3570 جنيهًا، بما يعادل 115.63 دولار.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 8.925 جنيها، بما يعادل 289.075 دولار.

- وصل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرام نحو 17.850 جنيهًٍا، بما يعادل 578.15 دولار.

- سجل سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرام نحو 35.700 جنيهًا، بما يعادل 1.156.3 دولار.

- سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرام بقيمة 71.400 جنيهًا، بما يعادل 2.312.6 دولار.

- سعر سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام بقيمة 111.027 جنيهًا، بما يعادل 3.596.093 دولار.

- سعر سبيكة الذهب وزن 50 جرام بقيمة 178.500 جنيهًا، بما يعادل 5.781.5 دولار.

- سعر سبيكة الذهب وزن 100 جرام بقيمة 357.000 جنيهًا، بما يعادل 11.563 دولار.

- سعر سبيكة الذهب وزن 500 جرام بقيمة 1.785.000 جنيها، بما يعادل 57.815 دولار.

أسعار الذهب في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للشراء: 3514.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر للبيع: 3542.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر للشراء: 3221.5 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم في مصر للبيع: 3247.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للشراء: 3075 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر للبيع: 3100 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للشراء: 2635.75 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر للبيع: 2657.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للشراء: 2050 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر للبيع: 2066 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للشراء: 1757.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 12 اليوم في مصر للبيع: 1771.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للشراء: 24600 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع: 24800 جنيه