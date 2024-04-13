تكريم 500 من حفظة القرآن الكريم في قرية «أبو طاحون» بالشرقية

نظم أهالي قرية أبوطاحون، التابعة لمركز القنايات بمحافظة الشرقية، اليوم، احتفالية كبرى لتكريم 500 طالب وطالبة من حفظه القرآن الكريم من أبناء القرية، وتم تقديم الجوائز المادية والعينيه للفائزين وسط تفاعل كبير من جانب أبناء القرية.

أهالي أبوطاحون بالشرقية يكرمون 500 طالب

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لمصر، وتلاوة آيات من القرآن الكريم قرأها الشيخ "عبد الحميد دياب"، إمام وخطيب مسجد بمديرية الأوقاف وأحد أبناء القرية، مشيدا بإقبال الطلاب والطالبات من مختلف الأعمار على حفظ القرآن الكريم، وفهم آياته ومعانيه طواعية، لافتا القرآن باق إلى أن تفنى الحياة على الأرض.

فضل حفظ القرآن الكريم

وأشار الشيخ رأفت فريد المشرف على المسابقة، إلى فضل حفظ القرآن الكريم حيث يشفع القرآن لصاحبه يوم القيامة، ويعلي منزلته ودرجته في الجنة، فيكون مع الملائكة السفرة الكرام البررة، ومن فضائل تعلم القرآن وتعليمه، أن جعل الله مَن تعلم القرآن وعلمه غيره خير الناس وأفضلهم.

تقسيم المسابقة إلى عدد من المستويات

وأضاف أحمد البحراوي، أحد منظمي المسابقة إلى أنه تم تقسيم المسابقة الي عدد من المستويات وهي القرآن كاملا، والمستوي الثاني حفظ نصف القرآن والمستوي الثالث، حفظ ربع القرآن، والمستوي الرابع هو حفظ ثلث القرآن، والمستوى الخامس حفظ أجزاء متفرقة من القرآن الكريم.